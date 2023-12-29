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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق يشتعل في منزل بشارع الشيراتون بمدينة الغردقة وجهود للسيطرة عليه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 شب حريق في أحد المنازل بمدينة الغردقة في شارع الشيراتون، مما أدى إلى تنبيه وتجمع الأهالي والمارة بالمنطقة.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغًا عاجلًا من السكان يفيد بنشوب حريق في أحد المنازل بأحد الشوارع الجانبية بشارع الشيراتون بمدينة الغردقة. تم استدعاء وتوجيه عدد من سيارات الإطفاء وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور.

ووفقًا لشهود عيان، فقد رصدوا جهودًا كبيرة من قِبَل رجال الإطفاء والحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول أسباب اندلاع الحريق أو وقوع إصابات. تبذل فرق الطوارئ جهودًا كبيرة للسيطرة على الأوضاع ومنع انتشار النيران.

تحتفظ السلطات بالتفاصيل الأولية حول هذا الحادث الطارئ في انتظار إصدار بيان رسمي يوضح الأسباب والتدابير المتخذة.

 

سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل فور توفرها.

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