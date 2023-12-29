شاهد .. رد فعل مصطفى شوبير فور انتهاء مباراة الأهلي وفيوتشر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن رد فعل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، فور انتهاء مباراة نهائي كاس السوبر المصري.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مصطفى شوبير ابتعد عن المشاركة في احتفالات لاعبي الأهلي عقب انتهاء المباراة، إلا أن رامي رامي حرص على دعمه والشد من أزره.

وتابع حتحوت، إن مدرب حراس المرمى بالأهلي ، ميشيل يانكون، حرص أيضا على مصافحة مصطفى شوبير، كما قام السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفارس الأحمر، بمداعبة الحارس الشاب، ولكن الأخير كان مصرا على التوجه صوب جماهير التالتة شمال للاعتذار لهم عما بدر منه خلال اللقاء وتسببه في هدف فيوتشر الأول.

وأكد حتحوت، إن هذا الخطأ سوف يظل محفورا في ذاكرة الحارس الشاب، مصطفى شوبير، وسيعمل على تلافيه مستقبلا.