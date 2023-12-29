ناقد رياضي : موديست لايصلح لـ الأهلي

انتقد محمد عراقي، الناقد الرياضي، المهاجم الفرنسي انتوني موديست لاعب النادي الأهلي، رغم هدفه في شباك مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر.

وقال محمد عراقي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن موديست رغم المستوى الذي قدمه في نهائي كأس السوبر المصري، وهدفه في شباك مودرن فيوتشر لكنه لايصلح للنادي الأهلي.



وتابع محمد عراقي: "مودرن فيوتشر قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي، وبعض لاعبي الأهلي تهاونوا بعد التقدم بهدفين أمام مودرن فيوتشر، وهو ماتسبب في تحقيق التعادل والذهاب لوقت إضافي".

كما تحدث عراقي عن فريق بيراميدز، قائلا : "أزمة بيراميدز تتمثل في عدم وجود قاعدة جماهيرية له، ولاعبو الفريق السماوي يفتقدون لجماهير من أجل تحفيزهم لتحقيق البطولات".