شبانة : روجر أهولو وشكري مرشحان للانضمام للزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة أن روجر أهولو لاعب فريق الرجاء المغربي السابق، أصبح من ضمن المرشحين للانتقال إلى الزمالك بعدما قام بفسخ عقده بشكل رسمي خلال الفترة الاخيرة، وينتظر قرار نهائي من إدارة الاسكاوتنج.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ادارة الزمالك لن تسمح برحيل العناصر المهمة، وهناك رغبة حاليا في الفوز بالكونفدرالية لاستعادة الثقة".

وأضاف: "الزمالك يسعى أيضا لضم محمد شكري لاعب سيراميكا رغم تجديد عقود احمد فتوح مؤخرا".

وأشار إلى أن بيراميدز يريد ضم عمر كمال عبدالواحد ولكن في نهاية الموسم الجاري، كما أنهم يرفضون فكرة التفاوض مع مودرن فيوتشر.

وأكد شبانة، أن عمر كمال عبدالواحد اقرب للنادي الأهلي حتى الآن.