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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شركات تسويق تطارد مدافع الأهلي ياسر إبراهيم

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الفرنسي أنتوني موديست كان وراء تتويج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري الذي سجل الهدف الثالث وصنع الرابع أمام فيوتشر، في الوقت الإضافي، وهذا العام 2023 هو (عام السعادة للأهلاوية).

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الأهلي كان مسيطرا على اللقاء لمدة 75 دقيقة، وفجأة استقبل الفريق هدفين من خطأ شوبير وتسديدة لـ محمد محمود ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت شباك الفريق، لكن الأهلي يستحق البطولة عن جدارة واستحقاق".

وأضاف: "شركات تسويق كثيرة أصبحت تطارد ياسر ابراهيم مدافع النادي الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية".

وأكد: "هناك محاولات لجلب عروض خليجية لضم ياسر ابراهيم الذي لفت الأنظار مع الأهلي بعد تألقه بشكل واضح".

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