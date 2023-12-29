ناقد رياضي : الجماهير كلمة السر في تتويج الأهلي بـ كأس السوبر

أشاد أحمد جلال، الناقد الرياضي، بالمستوى الذي قدمته الأندية التي شاركت في بطولة كأس السوبر المصري، التي جرت في دولة الإمارات وتوج بها النادي الأهلي.

وقال أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،إن المستويات كانت متقاربة لحد كبير بين الأندية المشاركة في كأس السوبر.

وتابع جلال، إن وجود جماهير الأهلي كانت الفارق في مستوى وفرص الأهلي للتتويج بكأس السوبر المصري، وهى كلمة السر في هذا التتويج

وواصل :" الضغوطات التي يتعرض لها موديست مع الأهلي مؤخرا منطقية للغاية، وبطولة السوبر الحالية أطلق علهيا بطولة إمام عاشور وموديست".