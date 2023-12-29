سالم الليثي: كنت فخورًا بسبب صورة "شيكابالا" في سبورتنج لشبونة

أكد سالم الليثي، لاعب فريق جامعة نيويورك الأمريكي، والمنضم حديثا لمعسكر منتخب الشباب لمزدوجي الجنسية، إعجابه الشديد بما شاهده في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بعدما شاهد صورة محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك داخل ملعب النادي البرتغالي.

وقال الليثي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "كنت في غاية السعادة بعدما وجدت صورة شيكابالا داخل نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لأنه لاعب كبير للغاية وأتابعه دائما وكنت فخور بعدما شاهدته صورته داخل النادي البرتغالي".