اختار أن تكون آخر لحظات عمره ساجدا .. لحظة استشهاد مقاوم في خانيوس بقذيفة إسرائيلية

تداول وسائل إعلام وحسابات فلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، توثق لحظة استشهاد أحد المقاومين الفلسطينيين إثر إصابته بقذيفة صاروخية إسرائيلية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ويظهر في المقطع المصور، المقاوم وهو يسجد لله قبل لحظات من استشهاده.

ومنذ قليل، قالت الإذاعة الفلسطينية، إن إسرائيل قتلت 9 فلسطينيين في قصف على منزل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر، إلى 21 ألفاً و320 شخصاً، وإصابة 55 ألفاً و603 آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن 210 فلسطينيين لقوا حتفهم في الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية.

كان المكتب الإعلامي لحكومة غزة، أعلن، الثلاثاء، أن 7 آلاف شخص لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض، فيما تجاوز عدد النازحين الذين خرجوا من منازلهم 1.8 مليون.

وقال المكتب، في بيان، إن الضحايا بينهم أكثر من 8500 طفل وأكثر من 6300 امرأة، و311 شخصاً من الطواقم الطبية، و40 من الدفاع المدني و105 صحافيين.