بعد فوز الأهلي .. لقطة مؤثرة بين شوبير وابنه

احتفل الإعلامي أحمد شوبير بفوز النادي الأهلي بالسوبر المصري أمام فيوتشر .

ونشر شوبير صورة من مكالمة فيديو مع ابنه بعد المباراة و علق قائلا : الحمد الله 🙏🏻صورة كل بطولة ♥️ عقبال كل مرة باذن الله ✌🏻.

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.