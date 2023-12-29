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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري|محمد هاني: الفوز باللقب تكليل لجهود الفريق.. والجماهير كلمة السر

صدى البلد

قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري ‏على حساب مودرن فيوتشر يعد تكليلًا للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني خلال ‏الفترة الماضية.‏

وأكد هاني أن الأهلي تعرض لحالة من الإجهاد الكبير، بسبب ضغط المباريات والمعسكر الطويل ‏الذي بدأه الفريق بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية، ثم المشاركة في بطولة السوبر ‏المصري بالإمارات.‏

وأوضح أن الفريق حقق هدفه بعد الفوز بالسوبر المصري وإضافة لقب جديد إلى دولاب بطولات ‏النادي، مؤكدًا أن طموحات الأهلي كانت كبيرة وتتجاوز ‏الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ولكن في النهاية الفريق عاد إلى طريق الفوز ‏بالبطولات خلال هذا الموسم‎.

ووجه هاني الشكر للجماهير التي دعمت اللاعبين في بطولتي كأس العالم للأندية والسوبر ‏المصري، مشددًا على أنهم دائمًا في ظهر اللاعبين في كافة البطولات التي يشارك بها ‏الفريق‎.

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