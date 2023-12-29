رضا عبدالعال: تأجيل الدوري ينقذ موديست من الرحيل عن الأهلي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الهدف الذي سجله الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق الأهلي في مرمى فريق مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري لا يعني استمراره مع القلعة الحمراء.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن موديست مهاجم فريق الأهلي ليس على مستوى القلعة الحمراء ولولا تأجيل مباريات الدوري الممتاز كان سيرحل موديست في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير".



وتابع: عبدالعال:" أتعجب من عدم منح الفرصة لصلاح محسن مثل موديست من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر ".