السوبر المصري| حمزة علاء: بطولة غالية.. وحراسة مرمى الأهلي في أمان

قال حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة السوبر التي حققها الأهلي على حساب مودرن فيوتشر ‏غالية، لأنها جاءت في توقيت مناسب قبل نهاية العام، وبداية العام الجديد.‏

وأوضح أن الفريق كان يسعى بكل قوة نحو الحصول على اللقب، في ظل دوافع اللاعبين نحو حصد البطولة، وإضافتها إلى سجلات ‏النادي ودولاب بطولاته.‏

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وكانت هناك رغبة أكيدة في الفوز، على الرغم من المجهود البدني الكبير ‏خلال الأشواط الإضافية.‏

وشدد حمزة علاء على أن حراسة مرمى الفريق في أمان، متمنيًا سرعة التعافي لمحمد الشناوي كابتن الفريق ومشاركته بشكل طبيعي ‏خلال الفترة القادمة.‏