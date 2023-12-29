خالد بيبو : أتمنى هدف موديست يبقى نقطة تحول ليه

نشر الإعلامي ابراهيم عبد الجواد تصريحات خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي بشأن هدف موديست عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد : "أتمنى هدف موديست يبقى نقطة تحول ليه" 🦅🎙️ خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي يعلق بعد الفوز بالسوبر.



وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.