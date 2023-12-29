تعليق ناري من إبراهيم عبد الجواد على تصريحات إمام عاشور

دافع الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، عن إمام عاشور بعد فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري امام فيوتشر .

و كتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع فيسبوك: "أنا بصقف لإمام عاشور.. وده ردي على منتقديه" 🦅👏 تعليق إبراهيم عبد الجواد على تصريحات إمام عاشور بعد مباراة كأس السوبر .

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.