عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يعترض على إقامة السوبر بنظامه الجديد

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يعارض فكرة بطولة كأس السوبر من 4 أندية، في ظل ضغط البطولة بشكل واضح، ومعاناة الفرق من الضغوط والاجهاد، مؤكدا بأن هناك لاعبين من الأهلي سقطوا على مدار المباراتين بسبب الاصابات العضلية.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اقامة البطولة قبل معسكر منتخب مصر أمر سلبي جدا، خصوصا في ظل وجود معاناة واجهاد واضح لدى لاعبي الأهلي تحديدا، فهل سوف يستعد اللاعبين لأمم إفريقيا فنيا أم سيقضون المرحلة المقبلة لدى طبيب الفريق؟!، بطولة السوبر مضرة لمنتخب مصر، وهذه البطولة تقام لدى الدول التي تمتلك دوري منتظم".

وأضاف: "الأهلي قدم مستوى ممتع، وهو من أفضل مواجهات كولر مع الأهلي، كل اللاعبين كانوا جيدين طوال 75 دقيقة، والشحات وتاو ومعلول وهاني وكهربا وربيعة ومروان عطية، كلهم كانوا نجومًا في اللقاء، ومتعة المباراة قلت في الربع ساعة الأخيرة من جانب الفريق الاحمر بعد عودة فيوتشر وتسجيله هدفين، بأخطاء دفاعية".

وواصل: "فيوتشر كان موفق في الأهداف التي سجلها في شباك الأهلي، وخلال الوقت الإضافي الأول لم يكن هناك فرص للأهلي، لكن في الوقت الاضافي الثاني تألق أكثر من لاعب مثل طاهر محمد طاهر الذي تألق بشكل جيد لأول مرة وكان نشيط للغاية ويريد تسجيل الأهداف وكان أخطر لاعب في الوقت الأخير، بينما باقي التغييرات لم تكن مؤثرة بالقدر الكافٍ رغم تسجيل موديست وكريم فؤاد".

وأكمل: "أداء بيراميدز لا يناسب إمكانيات اللاعبين المتواجدين حاليا، والحديث عن تفوق الفريق محليا غريب جدا من جانب جايمي باتشيكو، والفريق فرط في الصعود بعد الخسارة امام صن داونز".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

ترشيحاتنا

أوروبا أم الخليج..كولر يعطي الضوء الأخضر لرحيل الدبابة عن الأهلى.. ما السبب؟

صحة غزة: 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب بالقصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

متى ستغيب الشمس عن الظهور؟.. موعد الكسوف القادم في 2024

حزب الله اللبناني يستهدف عدة مواقع إسرائيلية.. تفاصيل

وظائف خالية في الأزهر عن طريق الندب.. التخصصات والشروط

البحوث الفلكية تكشف عن موعد أول أيام شهر رجب 1445


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

مرتبطة بنهاية العالم.. 10 مخلوقات غريبة تظهر للعالم لأول مرة في 2023

بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

فيديو

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مبقاش قادر يتحرك.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ