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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تواصل فعاليات برنامج نتشـارك للمبادرات المجتمعية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى ممثلة فى الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب وبالتعاون مع منظمة اليونيسف تنفيذ فعاليات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة أسوان.

ويتم تنفيذ المبادرة داخل 7 مراكز شباب وهم  البصالي ، الشطب ، نجع ونس ، أبو الريش قبلي ، الحدود ، السباعية ، مدينة نصر النوبة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة

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 استراتيجية 

ويتجه البرنامج في استراتيجيته الي تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم ، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عام (الطلائع) ، 18 - 19 عام (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر .

ويستهدف البرنامج 15 محافظة ( شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ أسوان ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ الاسكندرية ؛ الوادي الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا ؛ مطروح ؛ كفر الشيخ ؛ دمياط ؛ الجيزة ؛ القليوبية ؛ البحر الأحمر ) ، وذلك نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية " تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية ، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " ، الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة "

وجاءت المشاركة الأولي لمدربي البرنامج من أبناء المحافظة :" فاطمة شعبان ، هبة الله محمد أمين ، فاطمة هاني رزق ، نورة إبراهيم عبدالله ، مها عبدالرؤوف أحمد ، أحمد يحيي حسين ، أميمة محمود مدني " ، مؤكدين أن البرنامج يُعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة تطلعات المشاركين من النشء والشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية ، وان استدامة المبادرات المطروحة يتوقف علي ترسيخ مجموعة من القيم الثرية لنجاحها منها : " الجودة والاحترافية والإبداع والنزاهة والتنوع وفكرة جديدة بنمط مختلف"، وان شعارهم في كل محطة تدريبية هو «إنطلقوا في رحلة التغيير والإبتكار مع "نتشارك" ».

 

 

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