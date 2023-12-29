إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الأهلي:تحس إنه لاعب بالنادي بقاله سنين

أشاد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، بنجم الأهلي مروان عطية بعد فوز الأهلي بالسوبر المصري أمام فيوتشر.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه بموقع فيسبوك :"تحس إنه لاعيب في الأهلي بقاله سنين.. عامل كمين في نص الملعب".



وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.