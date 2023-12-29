نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات نجم الأهلي محمود كهربا بشأن غرامته لنادي الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : كهربا عن عقوبة الزمالك: ربنا هيجبلي حقي دنيا وآخرة.. و ٢ في اتحاد الكرة سبب اللي حصل.

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.