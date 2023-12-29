الشرطة الكندية تبحث عن مشتبه بها قامت بتهديد متظاهرة مؤيدة لفلسطين بالقتل

ذكرت شرطة مدينة تورنتو الكندية أنها تحقق في حادثة وقعت بدافع الكراهية، خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في منطقة "نورث يورك" شمال مدينة تورنتو بمقاطعة أنتاريو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، شهدت قيام مشتبه بها تحمل العلم الإٍسرائيلي بتهديد الضحية بالقتل.



واستجاب الضباط في تورونتو إلى البلاغ المقدم بشأن الواقعة، التي حدثت في منطقة طريق أفينيو وشارع ويلسون، بعد ظهر يوم الأحد الماضي، وعلموا أن إحدى السيدات كانت تتظاهر عندما اقتربت منها امرأة مجهولة وأصبحت عدوانية تجاهها بشكل لفظي، وتقول الشرطة إن المشتبه بها قامت بعد ذلك بإيماءات تهديد للضحية، مما جعلها تخشى على سلامتها.



ونشرت الشرطة صورة للمشتبه بها التي تجري البحث عنها، ووصفتها بأنها امرأة يتراوح عمرها بين 40 و55 عامًا، ذات شعر أسود طويل مجعد، وشوهدت لآخر مرة وهي ترتدي سترة سوداء طويلة.

