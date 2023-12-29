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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسط الدمار والحرب.. شابة فلسطينية تضع 4 توائم في غزة| شاهد

صورة التوائم
صورة التوائم

وضعت إيمان المصري، شابة فلسطينية نزحت مشيا على الأقدام وهي حامل قبل أشهر أربعة أطفال في مستشفى في جنوب قطاع غزة المحاصر، والذي يشهد معارك عنيفة.

وفي الشهر الثامن من الحمل، قرر الأطباء تحفيز المخاض، وولدت أربعة توائم في 18 ديسمبر في ظل الحرب، وتبدو الشابة متعبة جدا خاصة في ظل الأوضاع المزرية التي تعيش فيها العائلة وضعف الرعاية الصحية في قطاع غزة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ولدت إيمان أربعة أطفال، تيا ولين وياسر ومحمد، إلا أنها تخلت عن محمد، وتركته في المستشفى في مخيم نصيرات قائلة: "محمد يزن فقط كيلوغرام واحد. لا يمكنه البقاء على قيد الحياة".

واليوم، تعيش مع تيا ولين وياسر، في غرفة صغيرة في مدرسة تم تحويلها إلى مأوى في دير البلح مع نحو 50 فردًا من أفراد عائلتها.

ولم تر إيمان ابنها محمد منذ ولادته، وتقول "أشعر بالقلق عليه، لكن الطريق خطيرة" للذهاب لزيارته، وتوضح أن صديقا لزوجها يعيش في مخيم النصيرات يزوره ويطمئنهم عليه.
 

قطاع غزة يورونيوز دير البلح غزة توك شو صدى البلد

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