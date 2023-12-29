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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها وجمهورها صوره لها، وذلك عبر حسابها علي موقع "إنستجرام".


وظهرت غادة عبد الرازق، بإطلالة كاجوال، مرتديه تيشرت وبنطال جينز ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها وانهالت عليهاالتعليقات.
 

غادة عبد الرازق - مسلسل حدث بالفعل

شاركت غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.
 

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتميلنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.

ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بهاوأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادةعبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينهانجاحًا كبيرًا.

يذكر ان اخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسنصالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعددكبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

أعمال غادة عبد الرازق الموسم الرمضاني صلاح عبد الله فادي النجار مسلسل حدث بالفعل مسلسل تلت التلاتة

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