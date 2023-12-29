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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقلاب أتوبيس مدرسة.. خروج 11 مصابًا في حادث "طريق الموت" بسوهاج

صدى البلد

صرحت مستشفى سوهاج الجامعي القديم، بخروج ١١ مصابًا بحادث الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حيث انقلب اتوبيس مدرسة خاصة يقل معلمي المدرسة وعامليها؛ ما أسفر عن إصابة ١٧ معلمًا وعاملًا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب أتوبيس مدرسة خاصة على الطريق الزراعي دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:" يوسينا جوزيف  ش ١٥ سوهاج ٢٢سنة، كرستين موريس سوهاج ٢٢سنة، أسماء نصر كامل أخميم ٢٢سنة، هبه قناوي محمد أخميم ٢٧سنة، ياسمين أشرف سوهاج ٢٢سنة، شيماء خضيري أخميم ٢٧ سنة، محمد أسعد محمد، أخميم ٣٥ سنه".

"عاطف ناصر علي، آبار الوقف ٣٧سنة، نرمين عبدالعال، المراغة ٢٣سنة أسامه خضيري، سوهاج ٥١سنه، ريم إبراهيم، العزبة والعرب ٢٢سنة، محمد ناصر سوهاج ٢٨سنة، حسام أشرف البدري أخميم ٣٥سنه، رحيم جرجس"، في انقلاب اتوبيس مدرسة خاصة.

وكان قد اطمئن الدكتور حسان التعماني رئيس جامعة سوهاج، خلال توجهه لاستقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم، على حالة مصابي حادث طريق دار السلام والذين كانوا في طريقهم إلى عملهم بإحدى المدارس الخاصة.

واطمئن رئيس جامعة سوهاج على الوضع الصحي لمصابي الحادث، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم،  وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، مؤكداً ان جميع الحالات مستقرة والإصابات متفرقة ما بين جروج وكسور و كدمات.

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