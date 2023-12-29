صحة القليوبية: تكثيف المرور على المستشفيات لتقديم خدمة مميزة للمرضى

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على تكثيف المرور من الفرق الإشرافية ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمستشفيات.



كما وجه وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد في جميع الأقسام بالمستشفيات خاصةً الاستقبال والطوارئ ، والأقسام الحرجة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد مؤخرا.



وشدد وكيل الوزارة على إلتزام الطاقم الطبي بحضور النوبتجيات مؤكدا علي ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو إصابات أو زيادة في أعداد المترددين إثر تلك التغيرات، والتأكيد على كفاية الأرصدة من الأدوية ومخزون الأكسجين، والمستلزمات وبنوك الدم.