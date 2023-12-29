3 مراحل| مقترح مصري لإنهاء الحرب في قطاع غـزة.. ما هو

أجاب الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عن سؤال: "ما هو المقترح المصري لإنهاء الحرب في قطاع غـزة؟، قائلًا إنه لحماية القضية الفلسطينية وحماية أرواح العُزل والبسطاء من الجانب الفسطيني يجب سرعة إنهاء الأمر، موضحًا أنه لن يتم الوصول لحل إلا على طاولة المفاوضات؛ ولكن التأخير له ثمن مكلف.



وأضاف “حلمي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن المقترح المصري عبارة عن إيقاف فوري لإطلاق النار على الأقل أسبوعين لهذه الحرب غير المتكافئة تمامًا، ومن ثم دخول مساعدات إنسانية للقطاع.



وتابع الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن المقترح المصري يتضمن أيضًا تبادل مبدئي للأسرى من الأطفال والنساء والشيوخ لدى حماس، وإطلاق سراح 140 أسريًا من قبل إسرائيل، معقبًا أن المرحلة الثالثة تشمل تبادل الجثامين.