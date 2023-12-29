وكيل صحة سوهاج: بدء تشغيل خدمة All in one

تفقد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مساء أمس الخميس، غرفة الأزمات ومركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي ١٣٧ بديوان عام مديرية الشئون الصحية بسوهاج بحضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية وذلك للإطمئنان من انتظام سير العمل بالمركز وغرفة الأزمات، ومن كفاءة أداء العاملين به، في متابعة خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة.

بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتنسيق تحويل الحالات المرضية بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.

وتابع ابوهاشم مع مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، خطة العمل على البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات، ومدى الاستجابة والفترة الزمنية في التعامل معها وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

وتابع وكيل صحة سوهاج بدء تفعيل الربط الإلكتروني والتواصل المباشر بين غرفة الأزمات والنداء الآلي ١٣٧ بالمديرية، وبين غرفة أزمات وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغرفة إدارة الأزمة بالرعاية الحرجة، من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس".

بعد دعم المديرية بجهاز All in One من قبل وزارة الصحة، والمزود بالعديد من التقنيات الحديثة، ومحمل عليه تطبيقات الإجتماعات الافتراضية من المركز القومي لمعلومات الصحة والسكان.

في سياق متصل أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي رفع درجة الإستعداد بمنشآت القطاع الصحي بالمحافظة، يأتي ذلك تزامنا مع قرب حلول أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة و أعياد الأخوة المسيحيين.

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جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالحرص الدائم علي تطوير الخدمات بالمنظومة الصحية وكذلك المتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة، والخدمات المكملة لها.