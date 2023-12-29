عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة سوهاج: بدء تشغيل خدمة All in one

صدى البلد

تفقد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مساء أمس الخميس، غرفة الأزمات ومركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي ١٣٧ بديوان عام مديرية الشئون الصحية بسوهاج بحضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية وذلك للإطمئنان  من انتظام سير العمل بالمركز وغرفة الأزمات، ومن كفاءة أداء العاملين به، في متابعة خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة.

بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتنسيق تحويل الحالات المرضية بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.

وتابع ابوهاشم  مع مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، خطة العمل على البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات، ومدى الاستجابة والفترة الزمنية في التعامل معها وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

وتابع وكيل صحة سوهاج بدء تفعيل الربط الإلكتروني والتواصل المباشر بين غرفة الأزمات والنداء الآلي ١٣٧ بالمديرية، وبين غرفة أزمات وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغرفة إدارة الأزمة بالرعاية الحرجة، من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس".

إنشاء عناية متوسطة للأمراض العصبية للأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي القديم

سلك المروحة يشعل النيران بشقة سكنية في سوهاج

 

بعد دعم المديرية بجهاز All in One من قبل وزارة الصحة، والمزود بالعديد من التقنيات الحديثة، ومحمل عليه تطبيقات الإجتماعات الافتراضية من المركز القومي لمعلومات الصحة والسكان.

في سياق متصل أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي رفع درجة الإستعداد بمنشآت القطاع الصحي بالمحافظة، يأتي ذلك تزامنا مع قرب حلول  أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة و أعياد الأخوة المسيحيين.

IMG-20231229-WA0004
IMG-20231229-WA0004
IMG-20231229-WA0003
IMG-20231229-WA0003
IMG-20231229-WA0002
IMG-20231229-WA0002
IMG-20231229-WA0006
IMG-20231229-WA0006
IMG-20231229-WA0005
IMG-20231229-WA0005

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالحرص الدائم علي تطوير الخدمات بالمنظومة الصحية وكذلك المتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة، والخدمات المكملة لها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج صحة سوهاج وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

موضوعات متعلقة

تجديد منح شهادتي الأيزو 9001:2015 21001:2018 لكليتي التجارة والزراعة بجامعة سوهاج

ترشيحاتنا

خبر سار بشأن رسوم السحب النقدي بـ إنستا باي.. وهذا موعد التنفيذ

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 من مسجد الإمام الحسين

زيلينسكي: الجيش الروسي أطلق ما يقارب 110 صواريخ على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية

النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعد ظهوره رسميا.. إجراءات الحكومة للتعامل مع متحور كورونا الجديد

صاروخ روسي يقطع نهر دنيبر ويضرب مركز مراقبة بأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج القوس.. خبيرة أبراج تكشف مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

فستان فيفي عبده في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره خرافي

طريقة عمل الشكشوكة.. بمذاق لا يقاوم

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ