إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

اصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بحري كمين الطرق بمركز اسيوط ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص ورد الينا اخطار من عمليات النجده يفيد بحادث تصادم سيارتين تصادم السيارة رقم ٨٣٤٧ ى و ر بالسيارة رقم ١٢٥٤ ى ا م مما أسفر عن اصطدامها بعامو إنارة.

اسفر الحادث عن اصابة كلا من " علي . ج . ه " ٢٢ عاما، و " حسن . م . ح "٢٠ عاما ، و " محمد . أ . ع " ٢٢ عاما، تم نقلهم الى مستشفى الايمان العام ، كما أصيب " مصطفى. م . س " ٢٥ عاما ، و تم نقله الى مستشفى اسيوط الجامعى ، كما نتج عن الحادث سقوط عامود الإنارة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.