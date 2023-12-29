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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارولين عزمي تخطف القلوب بجمالها.. شاهد

صدى البلد

تألقت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”. 

 

وظهرت كارولين عزمي مرتدية فستان باللون الفوشيا، مع ميك أب جذاب بالألوان الترابية، واعتمدت ترك شعرها منسدلاعلي ظهرها، مما نال اعجاب متابعيها. 


 

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسه فيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.


 

"في كل أسبوع حكاية" هو الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره إلى "أناواللى بحبه" حتى تم الاستقرار على "في كل أسبوع حكاية"، والعمل إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم".

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقاتتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصصا وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهاالإنسان، ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، وذلك في إطار اجتماعي أسري.

الفنانة كارولين عزمي حكايات متقاطعة شادي عبد السلام كارولين عزمي مسلسل في كل أسبوع حكاية مصطفي جمال

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