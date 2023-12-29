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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاو وموديست يتخلفان عن العودة مع الأهلي من دبي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عدم عودة بيرسي تاو وموديست مع الأهلي من دبي. 


 

وكتب أحمد حسن :"بيرسي تاو وموديست يتخلفان عن العودة مع الأهلي من دبي، الأول يطير مباشرة إلي جنوب افريقيا والثاني إلي فرنسا استغلالا للراحة السلبية".


 

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعبمحمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

 

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري،التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل  ٢-٢.

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