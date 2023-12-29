هآرتس: يجب على إسرائيل غزو لبنان بريا

دعت صحيفة هآرتس العبرية إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهة إلي غزو لبنان بريًا والقيام بعملية عسكرية برية داخل الآراضي اللبنانية علي غرار العملية البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة حاليًا.

وقالت الصحيفة العبرية إن “حزب الله اللبناني ملتزم تماماً بتدمير إسرائيل وارتكاب الفظائع على غرار ما حدث في 7 أكتوبر، مثل حماس، ولكنه أكثر فتكاً".

وأضافت هآرتس أن هجماتها الصاروخية والطائرات بدون طيار المتزايدة، وسلبية لبنان، تبرر انتقامًا واسع النطاق من قبل إسرائيل دفاعًا عن النفس.

وأردفت صحيفة هآرتس: “لا أحد يقول ذلك بصوت عالٍ، لكن إسرائيل ولبنان كانتا في حالة حرب منذ الثامن من أكتوبر الماضي، حيث قام حزب الله مرة أخرى بجر بيروت غير الراغبة في ذلك إلى معركة إيران الطويلة ضد الدولة اليهودية".