طلب إحاطة فى البرلمان لتوفير تقاوى البطاطس للمزارعين بعد ارتفاع أسعارها

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول شكوى الالاف من المزارعين بمختلف المحافظات ومزارعى قرى أبيس بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة وذلك من غلاء تقاوى البطاطس.



وأشار " قاسم " إلى أنه يوجد أنواع مختلفة من تقاوى محصول البطاطس منها على سبيل المثال لا الحصر نوع " البذرة " وسعر الشيكارة 1900 جنيه ووزنها 50 كيلو وذلك فى عام 2022 إلا أن سعرها بعد عام ارتفع إلى 6400 جنيه وهذا يعنى أن سعر الطن الأن من هذه التقاوى وصل إلى 128 ألف جنيه بدلاً من 38 للطن موضحاً أن هناك نوع ثانى من تقاوى البطاطس وهو " تخريط " وكان سعر الشيكارة منه فى عام 2022 800 جنيه ووصل هذا العام إلى 5100 جنيه وهذا يعنى أن سعر الطن حالياً 105 ألف جنيه بدلاً من 16 الف جنيه.



وأكد النائب محمود قاسم أن ارتفاع تقاوى البطاطس بهذه الصورة الجنونية سيجعل العديد من مزارعى هذا المحصول الاستراتيجى يعزفون عن زراعته وبالتالى ستنخفض مساحات الأراضى المزروعة بالبطاطس مشيراً إلى أن هذا المحصول تحديداً كانت مصر تتميز بتصديره للعديد من دول العالم مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس بهذه الطريقة سوف يؤدى إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار البطاطس خلال المرحلة المقبلة ونقص كميات صادرات البطاطس.



وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة سرعة التدخل لتوفير تقاوى البطاطس للمزارعين باسعار مدعمة من اجل اقبال المزارعين على التوسع فى زراعة البطاطس التى لا يمكن لمنزل واحد الاستغناء عن هذه السلعة المهمة متسائلاً : لماذا لا تقوم الحكومة بتوفير التقاوى لمختلف المحاصيل الزراعية بصفة عامة والمخاصيل الاستراتيجية بصفة خاصة وباسعار مخفضة حتى يقبل المزارع على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمهمة والتى لايمكن للمواطن المصرى أن يستغنى عنها ؟