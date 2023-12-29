أنا حكاية الماضي والحاضر والمستقبل.. كهربا يثير الجدل على إنستجرام

شارك اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري أمام فيوتشر .

وعلق كهربا علي الصوره قائلا:"عذرا للجميع أنا حكاية الماضي والحاضر والمستقبل ".

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعبمحمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .



وبهذه النتيجة حصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري،التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.

