خطبة الجمعة من بورسعيد| الدكتور محمد عزت: الشرع حذرنا من الاعتداء على المال العام.. ومصر صخرة الإسلام وواحة الأمن والأمان

خطبة الجمعة من بورسعيد

الدكتور محمد عزت يؤكد:

الشرع حذرنا من الاعتداء على المال العام

مصر صخرة الإسلام وواحة الأمن والأمان

المؤمن الحق الناجح في مجتمعه يحميه ويراعيه



نقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة بورسعيد.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في 2023، تحت عنوان “جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام”، وألقى الخطبة الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب علينا الحفاظ على الممتلكات العامة، لأن الدول تحافظ على مقدراتها.

وأضاف محمد عزت، في خطبة الجمعة، من مسجد الحسين، بمحافظة بورسعيد، متحدثا في خطبة الجمعة والتي كانت بعنوان "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، أن الشرع الحنيف حذرنا من الاعتداء على المال العام والممتلكات العامة.

واستشهد بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا).

وأشار إلى أن الاعتداء على المال العام، حذرنا منه الله تعالى بقوله (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) وقال تعالى (وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ).

وأكد أن المؤمن الحق الناجح في مجتمعه، يحميه ويراعيه ويحافظ عليه، والحضارة الحقيقة تبدأ بالسلوك، فسلوك الشخص يعبر عن مدى ثقافته وأخلاقه وتربيته وإيمانه بربه.

وقال خطيب الجمعة الأخيرة في 2023، في خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: «جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام»: عباد الله حافظوا على الوطن وممتلكاته ومقدراته؛ فمصر جنة الله في أرضه، وهي صخرة الإسلام، وواحة الأمن والأمان، قبلة العلم والعلماء، ومهد الحضارات، حافظوا على ما هو موجود، واعملوا على غير الموجود، ولا تضيعوا ما في أيديكم، واشكروا الله تعالى ترزقوا بالمزيد».