القائد.. كهربا برفقة محمد الشناوي في أحدث ظهور

شارك اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي صوره له برفقة الشناوي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق كهربا علي الصورة قائلا :"القائد".



وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .



وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري،التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.