بدء انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي القضاة في أسيوط

بدأت بعد ظهر اليوم الجمعة عملية الاقتراع في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس الإدارة النادي و12 مرشحا على مقاعد الأعضاء.



وشهد مقر نادي القضاة اقبالا ملحوظا من المستشارين والقضاة لاختيار رئيس مجلس ادارة النادي و3 مرشحين على مقاعد المستشارين و 3 مرشحين على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة.

تجرى الانتخابات تحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط .





ويتنافس على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي 3 مرشحين هم المستشار محمد ابوسيف، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط السابق، والمستشار عمر غانم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة عبدالمعز، نائب رئيس محكمة النقض.



بينما يتنافس على مقعد المستشارين 6 مرشحين وهم المستشار أحمد عيسى كدواني والمستشار محمد ماهر فرغلي، والمستشار خالد الطاهر والمستشار أحمد عبدالراضي والمستشار هشام قرشي والمستشار محمود طايع وذلك لاختيار 4 منهم .

وعلى مقاعد رؤوساء المحاكم والقضاة يتنافس 6 مرشحين وهم: المستشار طاهر ابوزيد والمستشار حسام البدري و المستشار محمود يحيي، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز وذلك لاختيار 4 منهم .

جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت 1121 مستشار وقاضي أعضاء الجمعية العمومية بنادي القضاة في أسيوط.

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