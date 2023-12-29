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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حصول دكتورة بكلية البنات على جائزة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

الدكتورة هبة صلاح
الدكتورة هبة صلاح محمد حامد

حصلت الدكتورة هبة صلاح محمد حامد ، أستاذ فسيولوجيا الأسماك بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس على جائزة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة برعاية الاتحاد العربي للعمل التطوعي، و ذلك عن مجمل انتاجها العلمي في مجال “البيئة والتنمية المستدامة”.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، و الذى انعقد على مدار يومين ٢٧ - ٢٨ ديسمبر2023 ، بمقر جامعة الدول العربية ، تحت عنوان :” الثروة المعدنية بالوطن العربي – آفاق اقتصادية وتحديات بيئية “.

وتهدف الجائزة إلى اثراء الفكر العربي بأهمية الحفاظ على موارده الطبيعية والبيئية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق المخرجات البحثية المتميزة للباحثين العرب في نشر الوعي البيئي والنهوض بالمجتمع العربي بشكل أفضل بوضع حلول مستدامة لتداعيات التلوث وقلة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن قيادة جامعة عين شمس تولى اهتماماً كبيراً بعلمائها في شتى المجالات وتعمل على استمرار التشجيع لهم وتوفير كافة الإمكانات لتمكينهم من الإبداع بما يحقق رسالة الجامعة في التميز والريادة.

يتشرف مكتب الجوائز بتقديم الدعم الفني  في مجال الجوائز من خلال التواصل على البريد الإلكتروني:
[email protected]
للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

تربية جامعة عين شمس جامعة الدول العربية جامعة عين شمس كلية البنات للآداب والعلوم والتربية مكتب الجوائز بجامعة عين شمس

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