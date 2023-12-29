الخارجية الفلسطينية:إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة

طالبت الخارجية الفلسطينية، بجرأة دولية في التعامل مع إسرائيل ومواجهتها من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا، كما أضافت "الخارجية الفلسطينية"، من خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"،: "إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة أولا".

وتابعت: "الاحتلال يواصل إجراءاته الأحادية غير القانونية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

مقتل ضابط برتبة نقيب في قطاع غزة

كان وزير المالية الإسرائيلي قد ذكر في تصريحات سابقة، إننا نحترم الولايات المتحدة ولكن لن يذهب أي شيكل لغزة، طالما أنا موجود في منصبي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط برتبة نقيب من الفرقة "14" على يد المقاومة في قطاع غزة.