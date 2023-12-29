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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد عمر سنة.. ملعقة من العسل لطفلك تحميه من هذه الأمراض

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد العسل الأبيض على الريق للأطفال ومنها الآتي..


· تعزيز الوقاية من ارتفاع ضغط الدم. المساهمة في تنشيط الدورة الدموية نظراً لأنه يحتوي على نسبةٍ عالية من السكريّات الطبيعيّة المحفّزة لطاقة الجسم، مما يساهم في تقليل احتمالية الإصابة بمشاكل القلب والدورة الدموية.
·  التخفيف من مشاكل الجهاز التنفسيّ والأعراض المرافقة لها، بما في ذلك كل من السعال والزكام وضيق النفس.
.اعتباره طارداً طبيعيّاً للبلغم.
·  المساهمة في البلعوم والحلق ويقي من جفافه.
· الوقاية من اضطرابات النوم.
·العمل على تعزيز الحالة المزاجية.
.  التخفيف من الالتهابات والعدوى نظراً لاحتوائه على نسبةٍ عالية من فيتامين ج.
· المساهمة في التخفيف من الصداع، وكذلك الصداع النصفيّ.
·  التخفيف من مشاكل الجهاز التناسليّ، والمسالك البوليّة.
·  تعزيز الوقاية من أمراض الكلى والحصوات.
·    زيادة القدرات الجنسيّة، وتقليل احتمالية حدوث العقم.
.الوقاية من تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

العسل الأبيض الصداع النصفي السعال تنشيط الدورة الدموية

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