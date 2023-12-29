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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا أخاف من الموت.. إطلالات اثارت الجدل لـ إيناس الدغيدي

صدى البلد

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة :مش بخاف من الموت".

وتتميز إيناس الدغيدي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد إيناس الدغيدي، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

 

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي عن الموت مؤكدة إنها لا تخاف منه لكن تخشى أن تمرض، موضحة أنها تعتقد أن هناك حياة أجمل بعد الموت .

وقالت إيناس الدغيدي خلال لقائها في برنامج "حبر سري" من تقديم أسما إبراهيم عبر قناة "القاهرة والناس": "مش بخاف من الموت، لما أحب حد أقوله إن شاء الله تموت وبيزعلوا، أنا عندي اعتقاد في الموت غريب محدش هيصدق، عندي اعتقاد داخلي إن في حياة بعد الموت وأنها أريح وأحلى وأنقى وروحانية جدا".

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