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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: مشروعات القنطرة مؤشر لإقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار بمصر

شركات صينية كبري
شركات صينية كبري توقع عقد مع أقتصادية قناة السويس

أكد الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الأقتصاد، أن منطقة القنطرة هي منطقة واعدة، فهي تضم في المرحلة الأولي حتي الآن 11 مشروعا، وحجم الاستثمارات يفوق المليار دولار من الشركة.


وأضاف عبد العظيم خلال مداخله هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  وقعت أمس عقدا مع شركة من الشركات الصينية الكبري في مجال إنتاج حقائل الفحم، مضيفا ان مساحة المشروع ١٢٠ الف متر وحجم الاستثمار يزيد عن ٥٠ مليون دولار فإن هذا مؤشر إيجابي لمدي إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر.


وأكد أستاذ الأقتصاد، على أن المشروع لا يوفر فقط ٢٠٠٠ فرصة عمل ولكن ايضا يزيد من الاقبال للشركات أجنبية اخري.

جودة البنية التحتية لمصر ولإقبال الشركات الاجنبية للأستثمار فى مصر

وتابع أن قرار اصدار الرئيس  عبد الفتاح السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو أمر هام جدا لأن الدولة المصرية تركز على تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري والبنية التحتية، فالشركات الأجنبية حتي تقبل على الاستثمار في مصر يجب ان يتوافر لديها  العديد  من العناصر الأساسية  وعلى رأس عذه العناصر الهامة هي الأمن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي وجودة البينة التحتية والمرافق وتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري من خلال عدة محاور والتي توفرت الى الأن بشكل كبير جدا، مؤكدا ان ذلك كان حافزا كبيرا لشركات كثيرة ان تأتي الى مصر للاستثمار فيها.

قناة السويس الشركات الصينية الكبري الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة القنطرة حجم الاستثمارات

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