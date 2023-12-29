ارتفاع عدد سكان مصر بـ 5 أضعاف مقارنة بـ1950.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان معدل المواليد في مصر .

أوضح الانفوجراف انه، بلغ معدل المواليد في مصر ذروته في فترة الخمسينيات ليصل إلى 54 مولودًا لكل ألف نسمة. ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 11 مولودًا لكل ألف نسمة في عام 2100.

وتابع الانفوجراف انه ارتفع عدد سكان مصر باكثر من 5 اضعاف مقارنة ب عام 1950.

واشار الي انه بلغ معدل المواليد في العالم ذروته في فترة الخمسينيات عند 36 مولودًا لكل ألف نسمة. ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض إلى 10.8 مواليد لكل ألف نسمة في عام 2100.

واوضح ان السبب الرئيس لانخفاض معدل المواليد في مصر والعالم هو ارتفاع معدلات التعليم والتقدم الاقتصادي. مع زيادة التعليم، تصبح النساء أكثر استقلالية وأقل عرضة للزواج في سن مبكرة أو إنجاب العديد من الأطفال. كما أن التقدم الاقتصادي يجعل من الممكن للعائلات تحمل تكاليف رعاية الأطفال بشكل أفضل.