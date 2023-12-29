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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا : العلاقات المصرية الأردنية عميقة ومترسخة

الرئيس السيسي والعاهل
الرئيس السيسي والعاهل الأردني

قال خالد فهمي مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن زيارة العاهل الأردني لمصر جاءت في توقيت مهم، في ظل ما يمر به أهالي قطاع غزة.

وأضاف خالد فهمي، خلال حواره ببرنامج “صباحنا مصري”، أن اللقاء شمل الحديث عن الأزمة الفلسطينية وآليات حل الأزمة ووقف إطلاق النار، منوها بأن العلاقات المصرية الأردنية عميقة ومترسخة ومستمرة منذ سنوات عديدة.

 

وأكمل: القضية الفلسطينية هو الملف الأهم والأبرز على طاولة المفاوضات المصرية الأردنية، متابعا: الرؤية المصرية الأردنية الخاصة بالأزمة في القطاع بحاجة إلى ضغط قوي على المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته.

 

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني ، خلال لقائهما في القاهرة على رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري.
 

العلاقات المصرية الاردنية العاهل الأردني قطاع غزة غزة القضية الفلسطينية

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