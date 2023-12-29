بعد اندلاع حريق في أحد مبانيه.. بيان عاجل من مصرف ليبيا المركزي

أكد مصرف ليبيا المركزي أن حريقا اندلع بالمبنى الجانبي التابع لإحدى إدارات المصرف الفنية، وذلك نتيجة ماس كهربائي في أثناء إجراء صيانة دورية.

وأشار المصرف، في بيان له، إلى أن منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى فُعلت على الفور، وتشغيل أجهزة الإنذار، وجرى اتباع كل إجراءات السلامة.

وأضاف: وتدخلت هيئة السلامة الوطنية وأخمد الحريق، عِلماً بأن المبنى داخل عمليات الصيانة وخالي تماماً من العاملين والمكاتب والممتلكات والأجهزة والوثائق.

فيما أعلنت الشركة العامة للكهرباء انها فصلت التيار عن المحطة المغذية لمبنى المصرف المركزي، مشيرةً إلى توجه فرقها الفنية إلى موقع الحريق للتعامل مع أي طارئ.

من ناحية أخرى، صرح مصدر مطلع بأن النيابة العامة الليبية تجري حاليا معاينة لموقع الحريق، كما باشرت التحقيق حول ملابسات الحادث.