ماكرون يشكل فريقا جديدا لاستعادة الثقة الأفريقية في فرنسا

أفادت وسائل إعلام أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشكل فريقا جديدا "لاستعادة الثقة في أفريقيا وبناء سياسة جديدة تجاه أفريقيا".

ويترأس الفريق سفيرة فرنسا لدى نيجيريا إيمانويل بلاتمان، وسيضم جيريمي روبرت، الذي سيقدم المشورة لماكرون في الشؤون الأفريقية، وآن كلير ليجيندر، مستشارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

ويأتي تراجع النفوذ الفرنسي في القارة وسط الاحتجاجات المناهضة لفرنسا في غرب أفريقيا، حيث أوقف زعماء بوركينا فاسو ومالي والنيجر التعاون الأمني والعسكري مع فرنسا.

وفي الأسبوع الماضي، أغلقت فرنسا أيضًا بعثتها الدبلوماسية في النيجر لأجل غير مسمى بعد أن طردت السلطات النيجرية السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي.

وتم إغلاق السفارة بعد وقت قصير من مغادرة آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر البلاد في 22 ديسمبر الجاري، وطالبت القيادة النيجرية بسحب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد لمحاربة الإرهاب وقالت السلطات إن القوات الأجنبية فشلت في استعادة الأمن.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المسؤولون العسكريون في النيجر، في 24 ديسمبر، أن البلاد علقت كل أشكال التعاون مع المنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية (OIF) الفرانكفونية.