نداء عاجل من حركة حماس للأمم المتحدة

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه إطلاق جيش الاحتلال المجرم، النار على قافلة مساعدات تابعة لوكالة الأونروا رغم تنسيقها المسبق معه.

وقالت حماس في بيان، إن هذا الأمر الذي يعكس سلوكاً همجياً مُتَعمداً من كيان يرى نفسه فوق القانون وفوق المحاسبة، واستخفافاً بالمنظومة الأممية بغطاء من إدارة الرئيس بايدن.

وكان القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان، قد وجه دعوة لتشكيل جبهة عالمية تضم الدول الرافضة للعدوان الصهيوني على غزة للضغط لوقف العدوان.

وذكر حمدان في تصريحات له أن الاحتلال يعمل على تصفية القضية الفلسطينية وما جرى في 7 أكتوبر هدف إلى إنهاء العدوان، مؤكدا أن المجاعة تفتك بالأبرياء في شمال قطاع غزة



وقال حمدان: هناك حوار مع الأشقاء في مصر لفتح معبر رفح بصورة كاملة لإدخال المساعدات رغم إصرار الاحتلال على منع ذلك.

وأضاف حمدان: الاحتلال ارتكب أكثر من 20 مجزرة في غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت عن 300 شهيد.



وتابع: الاحتلال يمارس عدوانه على المقدسات ويسعى لاستكمال مخططات الحكومة النازية المستمرة منذ سنوات.

كما دعا القيادي بحركة حماس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غدا.

وذكر أن الحركة منفتحة على مبادرات وقف العدوان الكامل على قطاع غزة مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية هي من يقود الحرب ومسؤولة عن المجازر في غزة.

واتم: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي ويجب اتخاذ مواقف أكثر حزما ضدها.