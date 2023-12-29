تحت حماية جنود الاحتلال.. مستعمرون يقتحمون نبع قريوت جنوب نابلس

وأدوا طقوس تلمودية..

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا؛ بأن مستعمرين اقتحموا نبع قريوت جنوب نابلس بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا طقوسا تلمودية في المكان.



وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، في وقت سابق ، قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن الاقتحام يأتي تزامنا مع المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستعمرون القيام بها هذه الليلة، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود، وتخترق الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق.

وتشدد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وتدقق في هويات المواطنين، في ظل إجراءات مشددة تفرضها على المصلين، إضافة إلى ملاحقتها للشباب الفلسطيني لمنعهم من الوصول إلى المسجد.

