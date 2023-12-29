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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الكونغو الديمقراطية تقطع الطريق أمام "إعادة الانتخابات"

رئيس الكونغو الديمقراطية
رئيس الكونغو الديمقراطية

رفضت حكومة الكونغو الديمقراطية، دعوات المعارضة لإعادة الانتخابات المتنازع عليها، بعد أن أبلغت بعثة المراقبة الرئيسية عن "مخالفات عديدة" قد تقوض بعض النتائج.

وتظهر النتائج الأولية الصادرة حتى الآن للانتخابات العامة التي أجريت في 20 ديسمبر الجاري، تقدم الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بفارق كبير، لكن معارضيه طالبوا بإلغائها، مشيرين إلى مشكلات واسعة النطاق تتعلق ببدء عملية التصويت وفرزها، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

ويهدد النزاع بمزيد من زعزعة استقرار الكونغو الديمقراطية التي تعاني بالفعل من أزمة أمنية في المناطق الشرقية، والكونغو هي أكبر منتج في العالم للكوبالت والمعادن الصناعية الأخرى والفلزات.

في تقرير جديد حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية بناءً على تعليقات آلاف المراقبين، قالت البعثة المستقلة المشتركة لمراقبة الأصوات للكنيسة الكاثوليكية القوية في الكونغو والكنيسة البروتستانتية، إنها تلقت 5402 تقريرًا عن حوادث في مراكز الاقتراع، أي أكثر من 60٪. مما أدى إلى مقاطعة التصويت.

وأضافت أن البعثة "وثقت العديد من المخالفات التي من المحتمل أن تؤثر على نزاهة النتائج".

وشككت على وجه الخصوص في شرعية قرار لجنة الانتخابات التابعة للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات بتمديد بعض عمليات التصويت إلى ما بعد 20 ديسمبر، وذكرت أن التصويت لم ينته بالكامل حتى 27 ديسمبر.

واستبعد فريق مويس كاتومبي، أحد المنافسين الرئيسيين لتشيسيكيدي، استخدام القنوات القانونية للطعن في النتائج، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ملتزمة بترجيح الأصوات لصالح الرئيس وتنفي اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ذلك.

ودعا كاتومبي وغيره من الشخصيات المعارضة ذات الوزن الثقيل إلى إعادة الانتخابات، لكن المتحدث باسم الحكومة في الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا قال أمس الخميس إن المعارضة يجب أن تنتظر حتى يتم نشر النتائج الكاملة والطعن فيها أمام المحاكم إذا لزم الأمر.

وقال المتحدث إن حكومة في الكونغو الديمقراطية ملتزمة بإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، ورفض تهديد كاتومبي بتنظيم المزيد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد أن فرقت الشرطة بالقوة مسيرة انتخابية محظورة يوم الأربعاء.

وقال مويايا "إن الطعن في النتائج لا يتم في الشوارع ونحن كحكومة سنتخذ خطوات لضمان الحفاظ على النظام العام".

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة المزيد من النتائج الرئاسية المؤقتة قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر. 

وأظهر الاستطلاع الأخير تقدم تشيسيكيدي بفارق كبير على منافسيه الـ18، حيث حصل على ما يزيد قليلاً عن 76% من حوالي 12.5 مليون صوت تم فرزها حتى الآن.

ولم تحدد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بعد عدد الناخبين المسجلين في الكونغو البالغ عددهم 44 مليونًا وقامت حتى الآن بمعالجة نتائج 46422 مركز اقتراع من أصل 75969 مركزا، وفقا لآخر إحصاء لها.

وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بيوم الانتخابات، يقول المراقبون المعارضون والمستقلون إن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة فشلت في اتباع الإجراء الصحيح لتجميع النتائج ونشرها.

وكتبت سيموسيل، وهي بعثة مراقبة من المجتمع المدني المحلي، رسالة إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في 26 ديسمبر للإبلاغ عن تقارير واردة من عدة مقاطعات عن قيام عملاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بإساءة التعامل مع مواد انتخابية حساسة وإجراء عمليات انتخابية خارج المراكز الرسمية.

وأضاف أن "معدل هذه الظاهرة... مرتفع للغاية ويمكن أن يشوه بشكل لا رجعة فيه نتائج الانتخابات التي تعلنها مؤسستكم تدريجيا".

وأكد لوك لوتالا منسق سييموسيل صحة الرسالة يوم الأربعاء وقال لرويترز إن "هناك مشاكل كثيرة في بدء الانتخابات كما هي الحال في فرز الأصوات".

حكومة الكونغو الديمقرطية تشيسيكيدي أكبر منتج في العالم للكوبالت المعادن الصناعية الانتخابات الرئاسية

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