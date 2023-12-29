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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أنت دينامو البرنامج | رسالة خاصة من شريف عامر .. اِعرف لمين

الزميل أحمد عفيفي
الزميل أحمد عفيفي

احتفل الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر شاشة قناة "MBC مصر"، بمرور 10 سنوات على انطلاق البرنامج عبر شاشة القناة.


واستضاف عامر إعداد برنامج "يحدث في مصر" ضمن الحلقة لكي يبرز دورهم الفعال في نجاح البرنامج.


وقال أحمد عفيفي، معد برنامج "يحدث في مصر"، خلال الحلقة، إنه كان يشعر بالخوف من تلك التجربة، وكانت بمثابة تحدٍ كبير له المشاركة في هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه اجتهد كثيرا لكي يحجز مقعده في صفوف الإعداد.


وأضاف أن دخوله فريق إعداد البرنامج كان بالصدفة، قائلاً: "أنا دخلت إعداد البرنامج بصدفة غريبة، كنت أجلس أنا وزوجتي الصحفية مها محمد، ومع بداية البرنامج ظهر فريق العمل، ودعت لي أن انضم لهذا الفريق، وبعد مرور 30 يوما أصبحتْ ضمن فريقِ العمل".


فيما أشاد الإعلامي شريف عامر عندما قدم الصحفي أحمد عفيفي أثناء تقديم الحلقة، بجهدهِ في صناعة محتوى مختلف ووصفة شريف بـ "دينامو البرنامج".

أحمد عفيفي يحدث في مصر شريف عامر الإعلامي شريف عامر mbc مصر

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