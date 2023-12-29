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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاقم الأزمة الإنسانية مع فرار عشرات الآلاف من القصف الإسرائيلي على غزة

صدى البلد

مع تكثيف الهجوم الجوي والبري الذي تشنه إسرائيل على غزة، لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدينة رفح المزدحمة في أقصى جنوب قطاع غزة، وفقاً للأمم المتحدة. 

ويأتي النزوح الجماعي في أعقاب القصف الإسرائيلي للقطاع الأوسط، والذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء، كما أفاد مسؤولو المستشفى يوم الجمعة.

أدت حملة العدوان الإسرائيلي، إلى نزوح ما يقرب من 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وأدت إلى تدفق يائس من الناس إلى رفح. ومع وصولهم بالشاحنات والعربات وعلى الأقدام، لجأ أولئك الذين لم يتمكنوا من تأمين مكان في الملاجئ المكتظة إلى بناء خيام مؤقتة على جوانب الطرق.

 

قالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا (وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين): "يستخدم الناس أي مساحة فارغة لبناء أكواخ. بعضهم ينام في سياراتهم، والبعض الآخر ينام في العراء".

تحول تركيز القصف الإسرائيلي إلى مخيمات اللاجئين الحضرية في البريج والنصيرات والمغازي في وسط غزة، حيث سويت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية المباني بالأرض. وعلى الرغم من ذلك فإن القتال لا يزال مستمراً في الشمال، وتظل مدينة خان يونس في الجنوب، والتي يعتقد أنها تؤوي زعماء حماس، ساحة معركة.  

وفقا لما نشرته الجارديان، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي مدمرة، حيث قُتل أكثر من 21.500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأدى الأزمة الإنسانية الناجمة عن ذلك إلى ترك ربع سكان غزة في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وفي اليوم الماضي وحده، فقد 187 فلسطينيًا آخرين حياتهم في أنحاء قطاع غزة، وفقًا لأشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس. إن استمرار أعمال العنف والنزوح يزيد من الحاجة الملحة للاهتمام والتدخل الدوليين للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتصاعدة في المنطقة.

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