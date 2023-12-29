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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: استكمال الحوار الوطني يؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

المهندس تامر الحبال،
المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني أصبح جسرا للتواصل بين كل الأحزاب والقوى السياسية والتيارات المختلفة، والذين جعلوا مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وعرضوا في جلسات الحوار الوطني جميع الأفكار والمقترحات؛ لأجل الوطن، لذلك أصبح حوارا وطنيا حقيقيا.

وأضاف "الحبال" في بيان له اليوم الجمعة، أنه مع جدية الحوار؛ بنيت الثقة بشأنه في الشارع، وترجمت هذه الثقة من خلال وعي المصريين ومشاركتهم بقوة في الانتخابات الرئاسية.


وأوضح المهندس تامر الحبال، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني، يؤكد حرص الدولة على الحوار لأنه أصبح لغة الجمهورية الجديدة التي تتبنى الحوار المبني على التعددية وتنوع الآراء، وتستمع للمعارض والمؤيد وتحترم الآراء المختلفة وتضعها في الحسبان وتعمل على تنفيذ التوصيات المقترحة من كافة المشاركين في جلسات الحوار الوطني.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن جلسات الحوار الوطني تناولت في محاورها المختلفة عددا كبيرا من الموضوعات وجلس الجميع على مائدة الحوار يتحدثون عن المشكلات وطرق حلها ووضع التوصيات بشأنها، وكان هناك اهتمام من القيادة السياسية بهذه التوصيات والعمل على تنفيذه.

ولفت إلى ملف الصناعة من أهم الملفات في الحوار الوطني، حيث أن رجال الصناعة لديهم أفكار كثيرة من أجل الصناعة الوطنية، ومن أجل النهوض بالقطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية، وعند عرضها والاستماع للصناع سوف تؤتي أكلها.

وشدد الحبال على ضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر في الحوار الوطني على مشكلات رجال الصناعة والمستثمرين والمشاكل الخاصة بالمصدرين والملفات الضريبية التي تعوق الاستثمار، ومشكلة الحوافز للمستثمرين لجذب العديد منها.

وطالب الحبال بضرورة زيادة التوعية بشأن القطاع الصناعي ودراسة التجارب الناجحة في دول العالم المتقدم في ملفي الصناعة والتجارة.

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