رئيس تنس طاولة الأهلي: نسعى دائمًا للانتصارات وحصد الألقاب‎ ‎

عبر أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الجمهورية لمرحلة 19 عامًا ناشئين وناشئات بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، في المنافسات التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مؤكدًا ثقته في عناصر الفريق.
وأوضح عبد الفتاح أن اللاعبين واللاعبات يسعون دائمًا للانتصارات وحصد الألقاب، مشيرًا إلى أن الجميع قدموا مستويات مميزة، وتعاهدوا على الفوز بكل المباريات وحسم لقب البطولة.
ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وأحمد عبد السلام مدرب 19 سنة ناشئين، ومحمود حامد مدرب 19 سنة ناشئات.