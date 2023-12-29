رئيس تنس طاولة الأهلي: نسعى دائمًا للانتصارات وحصد الألقاب‎ ‎

عبر أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الجمهورية لمرحلة 19 عامًا ناشئين ‏وناشئات بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، في المنافسات التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مؤكدًا ثقته في ‏عناصر الفريق‎.‎

وأوضح عبد الفتاح أن اللاعبين واللاعبات يسعون دائمًا للانتصارات وحصد الألقاب، مشيرًا إلى أن الجميع قدموا مستويات مميزة، ‏وتعاهدوا على الفوز بكل المباريات وحسم لقب البطولة‎.‎

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، ‏وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وأحمد عبد السلام مدرب 19 سنة ناشئين، ومحمود حامد مدرب 19 ‏سنة ناشئات‎.

